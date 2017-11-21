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Качественное освещение для любых задач
Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах
Качественное освещение для любых задач
Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах
EcoPro40
Итого:
Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro40 обеспечивает луч света яркостью 300 лм при мощности 3 Вт, благодаря чему вы легко справитесь с любой работой.
Philips EcoPro40 также оснащен мини-прожектором для освещения участков, которых не достигает основное освещение. Этот превосходный прожектор на фонаре обеспечивает яркость луча 100 лм при мощности 1 Вт, так что ни одна деталь не укроется от вас во время работы.
При выполнении различных задач нам зачастую неудобно держать фонарь. Philips EcoPro40 оснащен 3 магнитами, благодаря которым фонарь можно с легкостью прикрепить к ближайшей металлической поверхности, например к капоту автомобиля.
При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro40 на два выдвижных крюка с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.
Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы прибора в режиме основного освещения без потери яркости, ну а в режиме акцентного освещения — до 8 часов. При периодическом же использовании заряда хватит на несколько дней.
Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro40 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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