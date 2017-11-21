Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Яркое белое освещение для любых задач
Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое белое освещение для любых задач
Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Яркое белое освещение для любых задач
Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое белое освещение для любых задач
Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
EcoPro50
Итого:
Philips EcoPro50 предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).
Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно прочным. В результате испытания на падение с высоты 1,5 м было установлено, что корпус фонаря выдерживает падение на пол во время работы.
Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно устойчив к различным погодным условиям. Прибор защищен от брызг и будет работать даже в легкий дождь.
Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке EcoPro50 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.
Philips EcoPro50 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.
В комплект Philips EcoPro50 также входит крепежный магнит для рукоятки, который позволяет прикрепить прожектор к любой металлической поверхности. Идеально для любого типа работ.
Полная зарядка Philips EcoPro50 обеспечивает до 3 часов работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 6 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).
Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips EcoPro50 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Информация об упаковке
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.