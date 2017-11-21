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    EcoPro

    EcoPro50

    RC520C1
    • Яркое белое освещение для любых задач Яркое белое освещение для любых задач Яркое белое освещение для любых задач
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      EcoPro EcoPro50

      RC520C1

      Яркое белое освещение для любых задач

      Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro EcoPro50

      Яркое белое освещение для любых задач

      Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

      Яркое белое освещение для любых задач

      Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro EcoPro50

      Яркое белое освещение для любых задач

      Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

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        EcoPro

        EcoPro

        EcoPro50

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        Итого:

        Яркое белое освещение для любых задач

        Портативный алюминиевый прожектор с аккумулятором

        • Портативный алюминиевый прожектор
        • 1000 люменов/10 Вт
        • Защита от ударов и влаги
        • Время работы: 3 ч (6 ч в режиме Eco)

        Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

        Philips EcoPro50 предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

        Ударопрочность, подтвержденная испытаниями

        Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно прочным. В результате испытания на падение с высоты 1,5 м было установлено, что корпус фонаря выдерживает падение на пол во время работы.

        Защита от брызг

        Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно устойчив к различным погодным условиям. Прибор защищен от брызг и будет работать даже в легкий дождь.

        Поворотная рукоятка для регулировки положения

        Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке EcoPro50 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

        Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

        Philips EcoPro50 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

        Крепежный магнит для удобного использования

        В комплект Philips EcoPro50 также входит крепежный магнит для рукоятки, который позволяет прикрепить прожектор к любой металлической поверхности. Идеально для любого типа работ.

        До 6 часов работы аккумулятора без подзарядки

        Полная зарядка Philips EcoPro50 обеспечивает до 3 часов работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 6 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

        Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

        Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips EcoPro50 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          • Видеть лучше
          • Качественная работа
          Характеристики изделия
          Инспекционный фонарь с аккумулятором

        • Описание продукта

          Класс ударопрочности (IK)
          IK08
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP54
          Магнит
          Да
          Материалы и отделка
          Алюминий, поликарбонат (линза), PTU
          Количество светодиодов
          1
          Использовать при температуре
          от 0 °C до 40 °C
          Ориентационное освещение
          Вращающаяся на 180° рукоятка
          Линейка продукции
          • RCH
          • EcoPro
          Устойчивость к воздействию:
          • жир
          • масло
          • растворители
          Технология
          Светодиодная
          УФ-детектор утечки
          нет

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6500  K
          Интенсивность света (режим boost)
          1680 люкс на расстоянии 0,5 м
          Интенсивность света (режим Eco)
          820 люкс на расстоянии 0,5 м
          Срок службы светодиода
          До 30 000 часов
          Угол освещения
          110°
          Световая отдача
          1000 люменов
          Световой поток (экорежим)
          500 люмен

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          10  Вт
          напряжение
          3,7  В
          Емкость аккумулятора
          4400  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 3 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          До 6 часов
          Тип элемента питания
          Литий-ионный аккумулятор
          Тип вилки питания
          Micro USB
          Тип кабеля для зарядки
          Перезаряжаемый
          Время зарядки батареи
          около 5 часов
          Источник питания
          Литий-ионные аккумуляторы 18650, 2 шт.

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          RC520C1
          Код для заказа
          05071745

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018050717
          EAN3
          8719018050724

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          28  см
          Ширина
          15.1  см
          Высота
          5.6  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          1
          Вес (с элементами питания)
          1212.5  г
          Размер
          Стандартная лампа
          Длина кабеля
          100 см

        • Информация об упаковке

          Длина
          57.5  см
          Ширина
          18  см
          Высота
          17  см
          Вес брутто одного изделия
          7.865  г

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