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Больше не доступен
Кольца SkinGlide
Лезвия GentlePrecision
Датчик BeardAdapt
Индивидуальный план
Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.
Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.
Эта электробритва располагает датчиком BeardAdapt, который определяет густоту вашей бороды. Затем бритва автоматически выбирает необходимый режим интенсивности. Все просто.
4.6
из 5
27
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
kharkiv4444
11/02/2020
Україна
Современный дизайн
Отличная бритва!Отлично бреет(станок и рядом не стоит)есть приложение где показывает правильность бритья.Нет покраснения и раздражения.Рекомендую и она стоит своих денег!
Плюсы
Качество бритья
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7960/17 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7960/17 Электробритва для сухого и влажного бритья
Kurovskyi
24/06/2019
Україна
Мобільна і комфортна електробритва
Я знаю, як важко знайди хорошу електробритву. Але якщо ви читаєте цей відгук, то запевняю, що це найкращий варіант У мене чутилива шкіра і постійно після гоління було подразнення, до моменту, коли спробував голитися цією електробритвою. Дуже тішить зручне використання у подорожі, бо можна як голитися з водою так і без! Батарейка тримає супер, плюс можна використовувати додаток щоб створити свій план гоління.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7970/26 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7970/26 Электробритва для сухого и влажного бритья
Andrewx
31/01/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Гарна якісна бритва з чудовими функціями.
Бритва майже не завдає подразнення шкіри, в порівнянні зі звичайними бритвами. Сподобався режим для чутливої шкіри. Раджу всім таку якісну річ.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.