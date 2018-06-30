Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Потрясающий ритм, яркий свет
Откройте новое звучание! Philips ShoqBox SB300 воспроизводит взрывной динамичный бас благодаря двойным излучателям. Пульсирующий свет и звук заряжают энергией. Надежность, ударопрочность и водонепроницаемость позволят устроить вечеринку в любом месте и в любое время.
Bluetooth®
Водонепроницаемость, ударопрочность
Разноцветная подсветка
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Пульсирующая разноцветная подсветка в ритм музыки сделает звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Okman
30/06/2018
Україна
Колонка учитывая свои габариты, размер динамика, играет на хорошем уровне
Пользуюсь неделю. Через блютуз играет нормально, через кабель не пробовал, нету в комплекте. Баса достаточно, даже многовато на 80 % и максимальной громкости, может от телефона зависит. Слушал с её помощью разную музыку. Бас, как я понял, не динамиком выдается, а пассивными мембранами, возможно из за этого его "много", колонка как бы захлебывается, в зависимости от композиции. Это не страшно, подправить эквалайзером можно. Как ни как это же маленькая колонка, тут один динамик, диаметром примерно 3.5 см. Иногда кажется что колонка не выдержит, а так звук хороший. Колонкой доволен, верха, средина есть. Не совсем понятна идея - это влагозащищенная колонка, то есть она для улицы и позиционируется так же для улицы, а играет как для улицы не громко. На максимуме батареи хватает примерно на 4 часа. Почему брал ? Думаю что она качественнее других, цена устроила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B портативная беспроводная АС
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B портативная беспроводная АС
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Tinkoff
02/04/2019
Україна
Відмінна річ!
Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець