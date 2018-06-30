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Больше не доступен

ShoqBoxпортативная беспроводная АС

SB300B/00

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Потрясающий ритм, яркий свет

Откройте новое звучание! Philips ShoqBox SB300 воспроизводит взрывной динамичный бас благодаря двойным излучателям. Пульсирующий свет и звук заряжают энергией. Надежность, ударопрочность и водонепроницаемость позволят устроить вечеринку в любом месте и в любое время.

Посмотреть все преимущества

Потрясающий ритм, яркий свет

  • Bluetooth®

  • Водонепроницаемость, ударопрочность

  • Разноцветная подсветка

Встроенный аккумулятор для долгих вечеринок

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Еще ярче: разноцветная подсветка в ритм музыки!

Еще ярче: разноцветная подсветка в ритм музыки!

Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Пульсирующая разноцветная подсветка в ритм музыки сделает звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.

Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/06/2018

Україна

Україна

Колонка учитывая свои габариты, размер динамика, играет на хорошем уровне

Пользуюсь неделю. Через блютуз играет нормально, через кабель не пробовал, нету в комплекте. Баса достаточно, даже многовато на 80 % и максимальной громкости, может от телефона зависит. Слушал с её помощью разную музыку. Бас, как я понял, не динамиком выдается, а пассивными мембранами, возможно из за этого его "много", колонка как бы захлебывается, в зависимости от композиции. Это не страшно, подправить эквалайзером можно. Как ни как это же маленькая колонка, тут один динамик, диаметром примерно 3.5 см. Иногда кажется что колонка не выдержит, а так звук хороший. Колонкой доволен, верха, средина есть. Не совсем понятна идея - это влагозащищенная колонка, то есть она для улицы и позиционируется так же для улицы, а играет как для улицы не громко. На максимуме батареи хватает примерно на 4 часа. Почему брал ? Думаю что она качественнее других, цена устроила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B портативная беспроводная АС

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B портативная беспроводная АС

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

02/04/2019

Україна

Україна

Відмінна річ!

Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

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