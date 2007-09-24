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Портативная акустическая система

SBA160/10
Общая оценка / 5
  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама
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    Портативная акустическая система

    SBA160/10
    Общая оценка / 5

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативная акустическая система

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативная акустическая система

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

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      Портативная акустическая система

      Портативная акустическая система

      Итого:

      Мощная стереопанорама

      для телефона Nokia

      Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

      Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

      Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

      Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

      Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

      Мощные контуры динамиков для исключительного реалистичного звука

      Мощные контуры динамиков дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

      Широкая стереопанорама с разнесенными громкоговорителями.

      Эти портативные громкоговорители, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

      Встроенная антенна FM

      Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.

      Для телефонов и MP3 плееров

      Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.

      Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

      Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

      • Звук

        Диапазон частот
        150 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        8 Ом
        Номинальная мощность, среднеквадр.
        2 x 0,6 Вт

      • Подключения

        Разъем
        соединение 2,5 мм для Nokia. В комплекте адаптер для аудио источников 3,5 мм

      • Функции управления

        Время работы
        до 25 часов

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да
        Держатель телефона
        Держатель для Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, универсальный держатель для других телефонов Nokia и плееров MP3 в комплекте.

      • Питание

        Тип элемента питания
        • Тип AAA
        • LR03
        Тип адаптера
        6 В 500 мА
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        4

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 38369 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        11,5  см
        Ширина
        21,8  см
        Высота
        22,3  см
        Вес брутто
        0,889  кг
        Вес нетто
        0,654  кг
        Вес упаковки
        0,235  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 38371 8
        Количество потребительских упаковок
        2
        Высота
        20,3  см
        Ширина
        22,6  см
        Длина
        24,2  см
        Вес брутто
        1,956  кг
        Вес нетто
        1,308  кг
        Вес упаковки
        0,648  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 38370 1
        Количество потребительских упаковок
        6
        Высота
        22,3  см
        Ширина
        25,7  см
        Длина
        69,6  см
        Вес брутто
        5,996  кг
        Вес нетто
        3,924  кг
        Вес упаковки
        2,072  кг

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