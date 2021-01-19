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5 уровней интенсивности для выбора вручную
1 насадка для тела
Приложение Lumea IPL
Питание от сети
Начните с основной фазы, которая продлится 8 недель (4 процедуры раз в 2 недели), — это вдвое меньше процедур, чем с приборами других брендов. Затем выполняйте процедуру раз в месяц для поддержания результата.
Выберите из 5 настроек интенсивности для более комфортного использования. Датчик оттенка кожи поможет избежать обработки IPL кожи, слишком темной для процедуры.
Удобно использовать благодаря длинному кабелю для комфортного поворота и движения устройства.
Награды
4.4
из 5
196
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Milla45
19/01/2021
Україна
Очень эффективный прибор для удаления волос
Перед выбором фотоэпилятора читала много информации и отзывов, и остановила свой выбор на этой модели. Выбором осталась очень довольна, и ни разу не пожалела потраченных средств. Отличное решение для безопасного, быстрого и деликатного удаления волос в домашних условиях. Результат заметила уже после 2ох процедур с интервалом в 2 недели. Волося стало меньше и тоньше. После 5ти процедур избавилась волос вообще. В использованы прибор очень легкий и удобный. Все шо нужно сделать это удалить волосы перед процедурой удобным способом и выбрать интенсивность работы фотоэпилятора. На фотоэпиляцию зоны ног я трачу 10-15 мин, это максимально быстро и абсолютно безболезненно, раздражение после процедуры не возникает! Такой девайс действительно упрощает жизнь каждой женщины, поэтому рекомендую к покупке, потому что сама в восторге от использования!
Плюсы
Эффективная робота, простой в использовании
Минусы
Не обнаружила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Anutochka
31/07/2020
Україна
Идеальное решение для вашей ножек!
Фотоэпилятор - идеальное решение для избавления от нежелательных волос! Всего за несколько приемов волос на теле стало существенно меньше. Домашний фотоэпилятор - прекрасное решение для женщин, которые не могут уделить много времени салонным процедурам лазерной эпиляции (6 лет назад делала лазерную эпиляцию, сейчас фотоэпилятор справляется с задачей намного лучше, чем лазер в салоне). Рекомендую не сомневаться в приобретении фотоэпилятора! Цена товара соответствует ожиданиям и результату!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Mira2731
06/04/2020
Україна
Очень эффективный, удобный и стильный
Обожаю этот фотоэпидятор. Он сэкономил очень много времени на посещение салона. Эффективный сто процентов. За 2 месяца использования результатом довольна на все 100. Круто то что он удобный, лёгких в использовании и безболезненный. Кто хочет избавиться безболезненно от не желательных волос на теле, покупайте фотоэптлятор Philips
Плюсы
Эффективный
Минусы
Нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 82 % на ногах в области голени
При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы