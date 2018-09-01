Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Lumea IPL 7000 Series

    Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    SC1994/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Прекрасный результат и экономичность Прекрасный результат и экономичность Прекрасный результат и экономичность
      -{discount-value}

      Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      SC1994/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Прекрасный результат и экономичность

      Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      Прекрасный результат и экономичность

      Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

      Прекрасный результат и экономичность

      Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      Прекрасный результат и экономичность

      Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Lumea IPL 7000 Series

        Lumea IPL 7000 Series

        Фотоэпилятор IPL для удаления волос

        - {discount-value}

        Итого:

        Прекрасный результат и экономичность

        Идеально гладкая кожа до 12 месяцев*

        • 5 уровней интенсивности для выбора вручную
        • 1 насадка для тела
        • Приложение Lumea IPL
        • Питание от сети
        1 насадка для тела

        1 насадка для тела

        Насадка для тела обеспечит бережную и эффективную обработку кожи. Широкое окошко идеально подойдет для обработки больших участков кожи, например на руках, ногах и животе.

        Оптимальный график процедур в приложении Philips Lumea IPL

        Оптимальный график процедур в приложении Philips Lumea IPL

        Наше бесплатное приложение-тренер поможет вам следовать расписанию процедур, а также поможет проводить процедуры должным образом. Более 2,1 млн пользователей уже загрузили его.

        Разработано совместно с дерматологами для бережной и эффективной обработки

        Разработано совместно с дерматологами для бережной и эффективной обработки

        Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.

        Всего 2 процедуры в месяц для желаемого результата

        Всего 2 процедуры в месяц для желаемого результата

        Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 15 минут.

        Датчик оттенки кожи и 5 настроек интенсивности

        Датчик оттенки кожи и 5 настроек интенсивности

        Выберите из 5 настроек интенсивности для более комфортного использования. Датчик оттенка кожи поможет избежать обработки IPL кожи, слишком темной для процедуры.

        Длинный кабель для удобной работы с устройством

        Длинный кабель для удобной работы с устройством

        Удобно использовать благодаря длинному кабелю для комфортного поворота и движения устройства.

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–IV).

        • Обслуживание

          Гарантия
          Международная гарантия сроком на 2 года + дополнительная гарантия на 1 год при регистрации продукта в течение 90 дней

        • Технические характеристики

          Высокоэффективная лампа
          Обеспечивает 250 000 вспышек, что соответствует 20 годам срока службы**

        • Аксессуары

          Насадка для тела (4 см2)
          Для обработки областей ниже шеи

        • В комплекте

          Инструкция по эксплуатации
          Руководство пользователя
          Хранение
          Чехол
          Адаптер
          24 В/1500 мА
          Аксессуары
          Очищающая ткань

        • Питание

          Питание от сети
          Да

        • Безопасность и регулируемые настройки

          Встроенный УФ-фильтр
          Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
          5 настроек мощности света
          Выбор настройки в зависимости от типа кожи
          Встроенная система безопасности
          Предотвращает случайные вспышки

        • Время воздействия

          Область бикини
          4 мин
          Голень
          15 мин
          Подмышки
          2,5 мин
          Линия бикини
          4 мин.
          Участки лица
          2 мин

        • Режим применения

          Подача вспышек при скольжении
          Для удобного использования
          Проводной / беспроводной режим работы
          Проводной
          Подача вспышек при прижатии
          Для обработки небольших участков

        • Технические характеристики

          Напряжение
          100–240 В

        • Технические характеристики (насадки)

          Насадка для тела
          • Размер окошка: 4,0 см2
          • Области обработки: ноги, руки, живот и подмышки

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 82 % на ногах в области голени
            • * При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавцом интернет-магазина выступает:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.