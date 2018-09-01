Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Устранение неисправностей и поддержка

    Lumea IPL 7000 Series
    Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Номер модели

    SC1994/00

    Смотреть этот продукт в нашем интернет-магазине
    SC1994/00 Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос
    Быстрые ссылки

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Устранение неисправностей и ремонт

    Ваш продукт не работает должным образом? Найдите решение здесь.

    Выберите продукт
    Укажите проблему
    Вернуться к другим вопросам
    Вернуться к другим вопросам
    Другие полезные ссылки

    Нужна помощь с продуктом?

    Руководства и документация

    Зарегистрируйте продукт

    • Отслеживание параметров гарантии на продукт
    • Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.
    • Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрировать
    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Предлагаемые продукты

      Способы оплаты:

      Оплата при получении товара  

      Быстрые ссылки:

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips

      Продавцом интернет-магазина выступает:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.