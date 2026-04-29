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Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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SC1994/00
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Безопасность Philips Lumea для беременных/кормящих
Каковы различия между насадками Philips Lumea?
Меры предосторожности при использовании Philips Lumea
Выбор интенсивности при использовании Philips Lumea
Вспышки света фотоэпилятора Philips Lumea безопасны для глаз?
Прибор Lumea нагревается во время использования.
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