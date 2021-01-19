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<gt/> 250 000 вспышек
Ультрадлинный шнур
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.
Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.
Награды
4.4
из 5
196
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Milla45
19/01/2021
Україна
Очень эффективный прибор для удаления волос
Перед выбором фотоэпилятора читала много информации и отзывов, и остановила свой выбор на этой модели. Выбором осталась очень довольна, и ни разу не пожалела потраченных средств. Отличное решение для безопасного, быстрого и деликатного удаления волос в домашних условиях. Результат заметила уже после 2ох процедур с интервалом в 2 недели. Волося стало меньше и тоньше. После 5ти процедур избавилась волос вообще. В использованы прибор очень легкий и удобный. Все шо нужно сделать это удалить волосы перед процедурой удобным способом и выбрать интенсивность работы фотоэпилятора. На фотоэпиляцию зоны ног я трачу 10-15 мин, это максимально быстро и абсолютно безболезненно, раздражение после процедуры не возникает! Такой девайс действительно упрощает жизнь каждой женщины, поэтому рекомендую к покупке, потому что сама в восторге от использования!
Плюсы
Эффективная робота, простой в использовании
Минусы
Не обнаружила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Anutochka
31/07/2020
Україна
Идеальное решение для вашей ножек!
Фотоэпилятор - идеальное решение для избавления от нежелательных волос! Всего за несколько приемов волос на теле стало существенно меньше. Домашний фотоэпилятор - прекрасное решение для женщин, которые не могут уделить много времени салонным процедурам лазерной эпиляции (6 лет назад делала лазерную эпиляцию, сейчас фотоэпилятор справляется с задачей намного лучше, чем лазер в салоне). Рекомендую не сомневаться в приобретении фотоэпилятора! Цена товара соответствует ожиданиям и результату!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Mira2731
06/04/2020
Україна
Очень эффективный, удобный и стильный
Обожаю этот фотоэпидятор. Он сэкономил очень много времени на посещение салона. Эффективный сто процентов. За 2 месяца использования результатом довольна на все 100. Круто то что он удобный, лёгких в использовании и безболезненный. Кто хочет избавиться безболезненно от не желательных волос на теле, покупайте фотоэптлятор Philips
Плюсы
Эффективный
Минусы
Нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос