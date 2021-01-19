КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
  • Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

Lumea AdvancedФотоэпилятор IPL для удаления волос

SC1997/00

4.4
| (196) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт

2 награды

Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.
Посмотреть все преимущества

Тестируйте до 120 дней

+1 год сервиса

Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

  • Для лица и тела

  • Обработка голеней занимает 15 минут

  • &lt;gt/> 250 000 вспышек

  • Ультрадлинный шнур

Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях

Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях

В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

Гладкая кожа каждый день

Гладкая кожа каждый день

Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

Эффективная эпиляция без усилий

Эффективная эпиляция без усилий

Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-612375

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.4

из 5

196

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

19/01/2021

Україна

Україна

Очень эффективный прибор для удаления волос

Перед выбором фотоэпилятора читала много информации и отзывов, и остановила свой выбор на этой модели. Выбором осталась очень довольна, и ни разу не пожалела потраченных средств. Отличное решение для безопасного, быстрого и деликатного удаления волос в домашних условиях. Результат заметила уже после 2ох процедур с интервалом в 2 недели. Волося стало меньше и тоньше. После 5ти процедур избавилась волос вообще. В использованы прибор очень легкий и удобный. Все шо нужно сделать это удалить волосы перед процедурой удобным способом и выбрать интенсивность работы фотоэпилятора. На фотоэпиляцию зоны ног я трачу 10-15 мин, это максимально быстро и абсолютно безболезненно, раздражение после процедуры не возникает! Такой девайс действительно упрощает жизнь каждой женщины, поэтому рекомендую к покупке, потому что сама в восторге от использования!

Плюсы

Эффективная робота, простой в использовании

Минусы

Не обнаружила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

31/07/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для вашей ножек!

Фотоэпилятор - идеальное решение для избавления от нежелательных волос! Всего за несколько приемов волос на теле стало существенно меньше. Домашний фотоэпилятор - прекрасное решение для женщин, которые не могут уделить много времени салонным процедурам лазерной эпиляции (6 лет назад делала лазерную эпиляцию, сейчас фотоэпилятор справляется с задачей намного лучше, чем лазер в салоне). Рекомендую не сомневаться в приобретении фотоэпилятора! Цена товара соответствует ожиданиям и результату!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

06/04/2020

Україна

Україна

Очень эффективный, удобный и стильный

Обожаю этот фотоэпидятор. Он сэкономил очень много времени на посещение салона. Эффективный сто процентов. За 2 месяца использования результатом довольна на все 100. Круто то что он удобный, лёгких в использовании и безболезненный. Кто хочет избавиться безболезненно от не желательных волос на теле, покупайте фотоэптлятор Philips

Плюсы

Эффективный

Минусы

Нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.