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Lumea Advanced

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

SC1997/00
Общая оценка / 5
2 награды
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    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    SC1997/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

      • Для лица и тела
      • Обработка голеней занимает 15 минут
      •  250 000 вспышек
      • Ультрадлинный шнур
      Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях

      Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор НЕ подходит для темной кожи.

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.

      Большое световое окошко для быстрого результата

      Большое световое окошко для быстрого результата

      Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.

      Насадка для лица обеспечивает дополнительную безопасность

      Насадка для лица обеспечивает дополнительную безопасность

      Благодаря дополнительному световому фильтру прибор можно использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке, щеках и других чувствительных участках лица.

      Встроенный датчик оттенка кожи

      Встроенный датчик оттенка кожи

      Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

      Бережное воздействие

      Бережное воздействие

      Бережное воздействие на кожу.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 250 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область бикини
        • Область подмышек
        Лицо
        • Подбородок
        • Бакенбарды
        • Верхняя губа

      • Attachments

        Насадка для точечного удаления волос (2 см2)
        Для безопасного воздействия на кожу лица
        Насадка для тела (4 см2)
        Для обработки областей ниже шеи

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Чехол
        Адаптер
        24 В/1500 мА
        Аксессуары
        Очищающая ткань

      • Power

        напряжение
        100–240 В
        Питание от сети
        Да

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки
        Датчик цвета кожи
        Определяет оттенок кожи

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        8 мин.
        Подмышка
        1 мин.
        Линия бикини
        2 мин.
        Лицо
        2 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобства использования
        Проводной/беспроводной режим
        Проводные
        Режим "Stamp and Flash"
        Для сложных в обработке участков

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