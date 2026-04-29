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Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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SC1997/00
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Меры предосторожности при использовании Philips Lumea
Выбор интенсивности при использовании Philips Lumea
Вспышки света фотоэпилятора Philips Lumea безопасны для глаз?
С какого возраста можно пользоваться прибором Philips Lumea?
Как часто следует использовать Philips Lumea?
Прибор Lumea нагревается во время использования.
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