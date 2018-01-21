Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Ваша кожа более упругая и помолодевшая
Придайте вашей коже более здоровый и молодой вид с помощью системы двойного действия VisaCare Dual Action: вакуумный массаж Air Lift и пилинг. Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.
Процедура по микрошлифовке кожи
с обычной/бережной насадкой
Технология алмазно-вакуумного пилинга прибора Philips VisaCare стимулирует процесс обновления кожи, делая ее более подтянутой, гладкой и сияющей.
93 % женщин, принявших участие в тестировании, отметили, что кожа стала более гладкой. 84 % согласились, что кожа выглядит более сияющей, 84 % отметили, что кожа выглядит более здоровой*.
Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Sveta
21/01/2018
Україна
Отличный прибор
Сразу после использования, лицо слегка покраснело, в области щёк— эффекта не увидела, но зато на следующее утро лицо, как фарфоровое. Брала этот прибор осознанно, тк есть пигментация. Сделала уже 4 процедуры, пятна гораздо светлее. Не знаю как насчёт омоложения, как заявляет производитель, покажет время, но за счёт легкого вакуума, действительно происходит массаж.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри
Независимое исследование при участии 75 потребителей при 4-недельном применении, Великобритания 2014 год