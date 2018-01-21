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Больше не доступен

VisaCareАлмазно-вакуумный пилинг

SC6240/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Ваша кожа более упругая и помолодевшая

Придайте вашей коже более здоровый и молодой вид с помощью системы двойного действия VisaCare Dual Action: вакуумный массаж Air Lift и пилинг. Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.

Посмотреть все преимущества

благодаря системе алмазно-вакуумного пилинга Philips VisaCare

Ваша кожа более упругая и помолодевшая

  • Процедура по микрошлифовке кожи

  • с обычной/бережной насадкой

Ваша кожа выглядит моложе

Технология алмазно-вакуумного пилинга прибора Philips VisaCare стимулирует процесс обновления кожи, делая ее более подтянутой, гладкой и сияющей.

Кожа более сияющая, гладкая и упругая за 4—6 недель

Кожа более сияющая, гладкая и упругая за 4—6 недель

93 % женщин, принявших участие в тестировании, отметили, что кожа стала более гладкой. 84 % согласились, что кожа выглядит более сияющей, 84 % отметили, что кожа выглядит более здоровой*.

Система DualAction: вакуумный массаж Air Lift и пилинг

Система DualAction: вакуумный массаж Air Lift и пилинг

Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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21/01/2018

Україна

Україна

Отличный прибор

Сразу после использования, лицо слегка покраснело, в области щёк— эффекта не увидела, но зато на следующее утро лицо, как фарфоровое. Брала этот прибор осознанно, тк есть пигментация. Сделала уже 4 процедуры, пятна гораздо светлее. Не знаю как насчёт омоложения, как заявляет производитель, покажет время, но за счёт легкого вакуума, действительно происходит массаж.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Независимое исследование при участии 75 потребителей при 4-недельном применении, Великобритания 2014 год