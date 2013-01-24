Ваша кожа более упругая и помолодевшая
Придайте вашей коже более здоровый и молодой вид с помощью системы двойного действия VisaCare Dual Action: вакуумный массаж Air Lift и пилинг. Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток. Узнать обо всех преимуществах
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Ваша кожа более упругая и помолодевшая
Придайте вашей коже более здоровый и молодой вид с помощью системы двойного действия VisaCare Dual Action: вакуумный массаж Air Lift и пилинг. Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток. Узнать обо всех преимуществах
93 % женщин, принявших участие в тестировании, отметили, что кожа стала более гладкой. 84 % согласились, что кожа выглядит более сияющей, 84 % отметили, что кожа выглядит более здоровой*.
Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.
Вакуумный массаж интенсивно стимулирует микроциркуляцию. Благодаря интенсивному массажу кожа подтягивается, улучшается приток крови, а кислород и питательные вещества поступают к поверхности кожи, что делает ее здоровой и сияющей. VisaCare стимулирует выработку коллагена и эластина и повышает упругость кожи за 4—6 недель.
Насадка для пилинга бережно удаляет верхний роговой слой кожи и укрепляет эпидермис (второй слой кожи), делая кожу более гладкой и сияющей. Борется с неровностями и удаляет омертвевшие клетки кожи более эффективно и бережно по сравнению с ручным пилингом. Происходит стимуляция обновления клеток, упругость кожи повышается за 4—6 недель.
Бережное воздействие прибора VisaCare доказано клиническими исследованиями. В комплектацию прибора входят две насадки (для чувствительной и нормальной кожи), предназначенные для разных типов кожи. Эксперты по уходу за кожей Philips всегда готовы дать вам рекомендации, с помощью которых можно достичь лучших результатов.
Видимые результаты при использовании в течение 5 минут два раза в неделю. Для гладкости и сияния кожи!
Уникальный беспроводной дизайн прибора VisaCare позволяет проводить процедуры в максимально комфортных условиях.
Заряжайте VisaCare в элегантном зарядном устройстве и используйте в течение 3 недель без подключения к сети.
Технология алмазно-вакуумного пилинга прибора Philips VisaCare стимулирует процесс обновления кожи, делая ее более подтянутой, гладкой и сияющей.
В приборе Philips VisaCare применена технология алмазно-вакуумного пилинга, которая обычно используется в салонах красоты. Компания Philips адаптировала технологию для безопасного использования в домашних условиях. Philips VisaCare разработан в сотрудничестве с ведущими учеными и дерматологами.
Профессиональная технология для безопасного использования в домашних условиях.
Преимущества
Удобство использования
Области применения
В комплекте
Питание
Обслуживание