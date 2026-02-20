Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поддержка
SC6240/01
Больше не доступен
Можно ли совмещать использование VisaCare и кремы-скрабы/пилинги или химический пилинг?
Можно ли совмещать использование прибора VisaCare с нанесением масок для лица?
Подходит ли Philips VisaCare для моей кожи?
Можно ли использовать прибор VisaCare при наличии родимых пятен/купероза и т. д.?
На некоторых участках, например на лбу и щеках, трудно поддерживать плотный контакт прибора с кожей
Сколько времени занимает сеанс?
Нужно ли очищать лицо до или после применения VisaCare?
Чем отличаются модели VisaCare?
Как ухаживать за лицом после применения Philips VisaCare?
Почему сначала следует использовать насадку для чувствительной кожи?
Сколько заходов необходимо сделать для одной области кожи?
Как работает технология VisaCare?
Что следует сделать перед началом использования?
Подходит ли прибор VisaCare для мужчин?
У меня недавно была пластическая операция. Могу ли я использовать прибор VisaCare?
Можно ли совмещать использование прибора VisaCare с процедурами удаления волос воском или эпилятором?
Можно ли совмещать использование прибора Visacare с косметологическими процедурами?
Как можно совместить использование VisaCare и VisaPure?
Можно ли одновременно использовать приборы VisaCare и Lumea?
Что произойдет при прекращении использования Philips VisaCare?
В чем отличие VisaCare от профессиональных устройств?
Можно ли совмещать использование Philips VisaCare и процедуры загара?
Как следует очищать VisaCare?
Во время проведения процедуры сразу после очистки насадки устройство издает странные звуки. Это нормально?
После использования VisaCare появляется кожная реакция
Я не могу добиться оптимальных результатов при использовании VisaCare на мокрой коже
Philips VisaCare не заряжается.
VisaCare работает хуже, чем раньше.