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1 бутылочка
125 мл
Пустышка ultra air
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
5.0
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Svitlana_Ol
13/02/2026
Україна
Проверенный покупатель
Найкраща пляшечка
Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю
Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Валерія 55
22/05/2023
Україна
Хороший комплект для всих потреб
Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Катерина 96
10/05/2023
Україна
Часть акции
Дуже функціональний набір
Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011