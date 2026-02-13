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Все серии

  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseДетский подарочный набор

SCD837/10

5
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Поддерживает особый темп питья младенца
Идеальный и яркий подарочный набор, который поможет с комфортом начать кормление малыша из бутылочки. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Пустышка ultra air

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Соска защищена от протекания молока

Соска защищена от протекания молока

Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/02/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкраща пляшечка

Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю

Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

22/05/2023

Україна

Україна

Хороший комплект для всих потреб

Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

10/05/2023

Україна

Україна

Дуже функціональний набір

Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011