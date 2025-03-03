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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Natural Response Детский подарочный набор
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SCD837/10
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Руководство с важными сведениями
Руководство пользователя
Все (10)
Функции (1)
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?
Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?
Можно ли кормить малыша плотными смесями через соску Natural Response?
Почему на упаковках с сосками Natural Response нет указания возраста?
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