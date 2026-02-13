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  • Поддерживает особый темп питья младенца
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  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
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  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseПодарочный набор для новорожденных

SCD838/11

5
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Поддерживает особый темп питья младенца
Подарочный набор для новорожденных — это идеальный вариант для тех, кому нужны аксессуары для кормления и успокаивания малыша. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • 4 бутылочки

  • пустышка ultra soft

  • Щеточка для бутылочек

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Очень важно найти подходящую соску

Очень важно найти подходящую соску

Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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13/02/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкраща пляшечка

Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю

Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

22/05/2023

Україна

Україна

Хороший комплект для всих потреб

Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

10/05/2023

Україна

Україна

Дуже функціональний набір

Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Цвет щетки может отличаться, изображение приведено для демонстрации