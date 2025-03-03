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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Natural Response Подарочный набор для новорожденных
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SCD838/11
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Руководство пользователя
Руководство с важными сведениями
Все (16)
Функции (1)
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?
Можно ли использовать соску Natural Response без клапана AirFree?
Использование клапана AirFree с Avent Natural Response
Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?
Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается
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