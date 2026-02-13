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1 бутылочка
260 мл/9 унций
пустышка ultra soft
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
5.0
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Svitlana_Ol
13/02/2026
Україна
Проверенный покупатель
Найкраща пляшечка
Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю
Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Этот отзыв про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Валерія 55
22/05/2023
Україна
Хороший комплект для всих потреб
Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Катерина 96
10/05/2023
Україна
Часть акции
Дуже функціональний набір
Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011