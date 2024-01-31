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SCD891/26
Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт
Philips Avent SCD891 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 3,5" (8,5 см) позволяет устанавливать соединение даже ночью.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Уникальное сопряжение гарнитуры для безопасного и приватного беспроводного подключения 2,4 ГГц для минимизации помех.
Следите за ребенком днем и ночью с функцией ночного видения ИК высокой четкости, которая автоматически включается в темноте. Смотрите, как ребенок спит, на цветном экране высокого разрешения с диагональю 3,5". А 4-кратный цифровой зум и функция поворота помогут удостовериться, что малыш в полном порядке.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.
Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*
Удобный родительский блок с аккумулятором и беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 12 часов**, обеспечивает свободу перемещений.
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
Ничто не успокоит малыша лучше, чем спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника. Находясь в любой комнате, вы сможете выбрать одну из 6 мелодий и включить ночник, чтобы ваш ребенок смог быстро заснуть.
Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет громкость звуков, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.
Угол обзора камеры можно изменить посредством ее наклона и поворота, чтобы оставаться в курсе происходящего в детской комнате.
Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.
Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.
Мощность
Особенности
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