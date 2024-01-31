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    • Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт
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      Philips Avent Video Baby Monitor Premium

      SCD891/26

      Общая оценка / 5
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      Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт

      Philips Avent SCD891 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 3,5" (8,5 см) позволяет устанавливать соединение даже ночью.

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      Philips Avent Video Baby Monitor Premium

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      Video Baby Monitor
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      Video Baby Monitor

      Premium

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      Всегда рядом с малышом, дополнительный комфорт

      Полная безопасность и беспроводное подключение

      • Надежность и безопасность
      • Цветной экран 3,5", 4-кратный зум
      • Колыбельные, ночник и температура
      • Функция Talkback и режим вибрации
      Безопасное и приватное беспроводное подключение

      Безопасное и приватное беспроводное подключение

      Уникальное сопряжение гарнитуры для безопасного и приватного беспроводного подключения 2,4 ГГц для минимизации помех.

      Экран высокого разрешения 3,5" (8,5 см) с функцией ночного видения

      Экран высокого разрешения 3,5" (8,5 см) с функцией ночного видения

      Следите за ребенком днем и ночью с функцией ночного видения ИК высокой четкости, которая автоматически включается в темноте. Смотрите, как ребенок спит, на цветном экране высокого разрешения с диагональю 3,5". А 4-кратный цифровой зум и функция поворота помогут удостовериться, что малыш в полном порядке.

      Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша

      Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.

      Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения

      Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения

      Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*

      Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

      Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

      Удобный родительский блок с аккумулятором и беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 12 часов**, обеспечивает свободу перемещений.

      Говорите с ребенком из любой комнаты

      Говорите с ребенком из любой комнаты

      Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

      Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

      Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

      Ничто не успокоит малыша лучше, чем спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника. Находясь в любой комнате, вы сможете выбрать одну из 6 мелодий и включить ночник, чтобы ваш ребенок смог быстро заснуть.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет громкость звуков, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.

      Ручной поворот камеры для полного обзора детской комнаты

      Ручной поворот камеры для полного обзора детской комнаты

      Угол обзора камеры можно изменить посредством ее наклона и поворота, чтобы оставаться в курсе происходящего в детской комнате.

      Режим вибрации с комфортными оповещениями

      Режим вибрации с комфортными оповещениями

      Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.

      Следите за температурой в комнате малыша

      Следите за температурой в комнате малыша

      Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

      • Мощность

        Источник питания
        100–240 В, 50/60 Гц

      • Особенности

        Цифровая технология видеонаблюдения
        Да
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Стиль меню
        Значки и текст
        Индикация соединения и рабочего диапазона
        Да
        Колыбельные
        Да, 4 и 2 вида белого шума
        Рабочий диапазон вне помещения
        300 м
        Датчик температуры
        Да
        Режим вибрации
        Да
        Регулировка звука и чувствительности ЖК-экран для видео
        Цветной, 3,5" (8,5 см)
        Android, iOS, совместимость с планшетами
        Нет
        Дисплей отображения времени
        Да
        Режим передачи звука
        Да
        USB Type-C
        Да
      Badge-D2C

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      • Рабочий диапазон видеоняни зависит от окружающих условий и наличия помех.
      • *При работе в режиме ECO.
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