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  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша
  • Идеально для тех, кто пьет не спеша

Больше не доступен

Philips Avent Baby BottlesДетская бутылочка Natural

SCF039/17

Идеально для тех, кто пьет не спеша
Соска First Flow в комплекте. В небольшой контейнер поместится достаточно молока, чтобы малыш не выпил слишком много. Бутылочка создана таким образом, чтобы при питье не возникали колики и дискомфорт, — для этого используется специальный клапан. Совместимо со всеми сосками серии Natural.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Идеально для тех, кто пьет не спеша

Идеально для тех, кто пьет не спеша

  • 60 мл

  • С 0 мес.

Сокращает риск возникновения колик

Сокращает риск возникновения колик

Соска создана для устранения проблем с кормлением и направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Гибкий спиралевидный дизайн и ручки-лепестки помогут малышу пить с максимальным комфортом.

Мягкая соска имитирует естественные ощущения

Мягкая соска имитирует естественные ощущения

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.