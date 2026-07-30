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Больше не доступен
SCF039/17
60 мл
С 0 мес.
Соска создана для устранения проблем с кормлением и направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Гибкий спиралевидный дизайн и ручки-лепестки помогут малышу пить с максимальным комфортом.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Отзывы
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.