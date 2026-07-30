Идеально для тех, кто пьет не спеша

Соска First Flow в комплекте. В небольшой контейнер поместится достаточно молока, чтобы малыш не выпил слишком много. Бутылочка создана таким образом, чтобы при питье не возникали колики и дискомфорт, — для этого используется специальный клапан. Совместимо со всеми сосками серии Natural.