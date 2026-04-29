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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Baby Bottles Детская бутылочка Natural
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (8)
Какой шкалой на бутылочках для кормления Philips Avent нужно пользоваться?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Зачем нужны отверстия в бутылочке Philips Avent Natural
Philips Avent о микропластике в детских бутылочках (2021)
Бутылочки Avent серии Natural не помещаются в стерилизатор Philips
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