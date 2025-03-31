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Philips Avent Pacifier ultra start
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SCF075/11
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Чем различаются пустышки Philips Avent?
Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для здорового развития рта и челюсти?
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