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  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

5

| (1) Отзыв

Успокаивает новорожденных уже с первых дней

Полное спокойствие с самого начала. Philips Avent ultra start Nighttime создана под размер рта новорожденных, и ее можно безопасно использовать до возраста в 6 месяцев. Светится в темноте, поэтому вы легко найдете ее в кроватке даже ночью, не включая лишний раз яркий свет. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*

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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Всегда идеально, даже ночью

Успокаивает новорожденных уже с первых дней

  • Светящийся в темноте корпус

  • Без бисфенола-А

  • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*

  • 0–2 мес.

Идеальный размер для самых маленьких

Идеальный размер для самых маленьких

Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску**

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску**

Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
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07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).

      2. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.

      3. На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).

      4. По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).

      5. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.