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SCF075/17
Успокаивает новорожденных уже с первых дней
Полное спокойствие с самого начала. Philips Avent ultra start Nighttime создана под размер рта новорожденных, и ее можно безопасно использовать до возраста в 6 месяцев. Светится в темноте, поэтому вы легко найдете ее в кроватке даже ночью, не включая лишний раз яркий свет. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*
Светящийся в темноте корпус
Без бисфенола-А
Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
0–2 мес.
Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
5.0
из 5
1
Отзыв
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.