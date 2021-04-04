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Все серии

  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже
  • Очень бережно даже на чувствительной коже

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF093/06

4.8

| (16) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

Очень бережно даже на чувствительной коже

Превосходный уход за чувствительной кожей малыша благодаря гибкому нагубнику. 9 из 10 родителей согласны с тем, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки ultra soft.** Пустышка поможет малышу расслабиться, с кем бы он ни остался. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*

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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Сверхплотная соска для растущих зубов и десен

Очень бережно даже на чувствительной коже

  • Для чувствительной кожи

  • Без бисфенола-А

  • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*

  • 18 мес.+ с соской повышенной жесткости

Мягкий и гибкий нагубник защитит кожу от раздражения**

Мягкий и гибкий нагубник защитит кожу от раздражения**

Коже малыша требуется особый уход. Мягкий нагубник повторяет естественные контуры лица малыша, благодаря чему пустышка оставляет меньше следов и раздражения на его коже**. Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

Соска повышенной жесткости поможет, когда у малыша режутся зубы

Соска повышенной жесткости поможет, когда у малыша режутся зубы

Наши пустышки созданы с учетом естественного положения языка малыша, что очень важно для правильного развития речевого аппарата по мере его роста. Жесткая соска поможет малышу успокоиться, пока у него режутся зубы. Наша текстурированная силиконовая соска имитирует форму материнской груди.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

16

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
1

04/04/2021

Україна

Україна

Уже через 3 минуты привык

Отличная пустышка, ребенок привык к ней за 3 минуты после серии классик.

Плюсы

Приятный нагубник

Минусы

Ребенок прогрызает за неделю

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

Date of Use 2021-03-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

Date of Use 2021-03-04

06/09/2020

Україна

Україна

Удобная во всём

Хорошее качество, приятный материал. Спасибо что сделали часть возле рта силиконовой это настолько удобно. Малыш с третей недели с этой соской. Это была первая попытка и она была успешной! Я рада)))

Плюсы

Силикон вокруг рта

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Date of Use 2019-08-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Date of Use 2019-08-06

17/11/2017

Україна

Україна

Продуктом задоволений малюк та вся сім‘я

Пастушка ідеально гнучка і одразу сподобалась малюку) Має м‘яку текстуру основи, не натирає, зручна і дуже мила)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

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Примечания

  1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

  1. Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).

  2. 87 % респондентов отметили, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки Philips Avent ultra soft (2023 год, 201 участник опроса).

  3. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.

  4. По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).

  5. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.