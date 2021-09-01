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    • Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша

      Philips Avent Soothie Soothie

      SCF099/21

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Повторяет очертания лица малыша

      Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы*

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      Philips Avent Soothie Soothie

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      Soothie

      Soothie

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      Повторяет очертания лица малыша

      Мягкий медицинский силикон

      • Цельная конструкция из силикона
      • 0–6 мес.
      • Без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

      Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

      Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

      Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

      Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

      Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев

      Поставляется в медицинские учреждения Европы*

      Поставляется в медицинские учреждения Европы*

      Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.

      Ортодонтическая соска

      Ортодонтическая соска

      Пустышка Soothie способствует естественному развитию полости рта ребенка. Ортодонтическая соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен малыша.

      Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

      Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

      Благодаря уникальной конструкции вы можете поместить палец в отверстие в соске, что позволит усилить вашу связь с ребенком и поможет ему сосать соску.

      Особая форма не позволяет воде застрять в соске

      Особая форма не позволяет воде застрять в соске

      Конструкция, позволяющая держать пустышку на пальце, не дает каплям воды застрять в соске.

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Знаете ли вы, что футляр для пустышки Soothie можно использовать в качестве стерилизатора? Добавьте в него немного воды и поставьте в микроволновую печь для обеспечения максимальной гигиеничности*.

      • В комплект входят:

        Пустышка Soothie
        2  шт.
      Badge-D2C

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      • Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы
      • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
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