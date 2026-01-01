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  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования

Больше не доступен

Philips AventПустышка серии Classic

SCF124/01

Создано для комфортного ежедневного использования

Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.

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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Прозрачная и стильная модель

Создано для комфортного ежедневного использования

  • Для комфорта и спокойствия

  • 0–6 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

  1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

  2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

  3. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

  4. Производитель года — 2014

  5. Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам