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Больше не доступен
SCF124/01
Создано для комфортного ежедневного использования
Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
Для комфорта и спокойствия
0–6 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Производитель года — 2014
Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам