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    Philips Avent

    Дозатор молочной смеси

    SCF135/06
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Удобен в поездках Удобен в поездках Удобен в поездках
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      Philips Avent Дозатор молочной смеси

      SCF135/06
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Удобен в поездках

      Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Дозатор молочной смеси

      Удобен в поездках

      Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

      Удобен в поездках

      Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Дозатор молочной смеси

      Удобен в поездках

      Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

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        Дозатор молочной смеси

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобен в поездках

        Не содержит бисфенол-А

        • 3 порции
        Внутреннюю секцию можно удалить

        Внутреннюю секцию можно удалить

        Внутреннюю секцию можно удалить для превращения в удобный контейнер для кормления

        Вмещает достаточно сухой смеси для 3 кормлений по 260 мл

        Вмещает достаточно сухой смеси для 3 кормлений по 260 мл

        Дозатор молочной смеси Philips Avent вмещает 3 мерные порции молочной смеси — идеально для поездок

        Диспенсер можно стерилизовать, разогревать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно стерилизовать, разогревать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0—6 месяцев
          • 0–6 месяцев

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Дозатор молочной смеси
          1  шт.

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