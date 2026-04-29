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Philips Avent Дозатор молочной смеси
Больше не доступен
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SCF135/06
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
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Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Из чего изготовлены бутылочки Philips Avent и их части?
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