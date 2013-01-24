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    Philips Avent

    Дорожный контейнер для сосок

    SCF139/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов
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      Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

      SCF139/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

      Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

      Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

      Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

      Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

      Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

      Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

      Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

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        Дорожный контейнер для сосок

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

        Соску удобно использовать в поездках

        Удобен в поездках

        Соберите дорожный контейнер для сосок Philips Avent сразу после стерилизации. Соски остаются стерильными до 24 часов. Идеально для использования в дороге.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0—6 месяцев
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • В комплект входят:

          Куполообразная крышка
          2  шт.
          Фиксирующее кольцо
          2  шт.

        • В комплект входят:

          Уплотнительная подставка
          2  шт.

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