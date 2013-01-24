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    Philips Avent

    Крышки для бутылочек для кормления

    SCF143/06
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Идеальное решение для хранения молока и продуктов Идеальное решение для хранения молока и продуктов Идеальное решение для хранения молока и продуктов
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      Philips Avent Крышки для бутылочек для кормления

      SCF143/06
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Идеальное решение для хранения молока и продуктов

      Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Крышки для бутылочек для кормления

      Идеальное решение для хранения молока и продуктов

      Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальное решение для хранения молока и продуктов

      Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Крышки для бутылочек для кормления

      Идеальное решение для хранения молока и продуктов

      Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах

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        Крышки для бутылочек для кормления

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальное решение для хранения молока и продуктов

        Идеальны для хранения и замораживания грудного молока и детской пищи

        • Аксессуары для бутылочек
        Идеальна для замораживания грудного молока

        Идеальна для замораживания грудного молока

        Крышка для бутылочек позволяет хранить и замораживать грудное молоко без протекания. Не забывайте, что во избежание протекания крышку следует использовать вместе с соединительным кольцом Philips Avent.

        Можно указать дату начала хранения прямо на крышке

        Можно указать дату начала хранения прямо на крышке

        На крышке можно указать дату сцеживания или замораживания. Простое хранение грудного молока и детского питания.

        Крышки для бутылочек Philips Avent не содержат бисфенола-А

        Крышки для бутылочек Philips Avent не содержат бисфенола-А

        Крышки для бутылочек Philips Avent изготовлены из полипропилена (PP) и термопластического эластомера (TPE), которые не содержат бисфенола-А.

        6 крышек для хранения грудного молока или питания

        Бутылочка Philips Avent позволяет удобно хранить молоко и питание. Закройте бутылочку крышкой.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0—6 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Крышка для хранения молока
          6  шт.
          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Термопластический эластомер (TPE)
          Да

        • Функции

          Удобство использования
          • Укажите на крышке дату
          • Без риска протекания
          Удобное хранение
          Для хранения/замораживания молока и продуктов

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