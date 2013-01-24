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Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
Крышки для бутылочек для кормления
Цена магазина Philips
Итого:
Крышка для бутылочек позволяет хранить и замораживать грудное молоко без протекания. Не забывайте, что во избежание протекания крышку следует использовать вместе с соединительным кольцом Philips Avent.
На крышке можно указать дату сцеживания или замораживания. Простое хранение грудного молока и детского питания.
Крышки для бутылочек Philips Avent изготовлены из полипропилена (PP) и термопластического эластомера (TPE), которые не содержат бисфенола-А.
Бутылочка Philips Avent позволяет удобно хранить молоко и питание. Закройте бутылочку крышкой.
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