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  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

Philips AventЩеточка для бутылочек и сосок

SCF145/06

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips Avent имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Щеточка для очистки Avent

Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

  • Аксессуары для бутылочек

Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

Уникальный дизайн ручки и наконечника

Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.

Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки

Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/11/2017

Україна

Україна

Удобная щетка

Многофункциональная щетка прекрасно справляется с чисткой сосок и бутылочек.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF145/06 Щеточка для бутылочек и сосок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF145/06 Щеточка для бутылочек и сосок

10/11/2021

Україна

Україна

Продукція просто супер

Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму

Плюсы

За

Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

14/04/2019

Україна

Україна

Гарний дизайн, повна щетина

Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 