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    Philips Avent

    Щеточка для бутылочек и сосок

    SCF145/06
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
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      Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

      SCF145/06
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

      Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

      Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

      Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

      Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

      Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

      Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

      Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

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      Щеточка для бутылочек и сосок

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

      Щеточка для очистки AVENT

      • Аксессуары для бутылочек
      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

      Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

      Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

      Эта щеточка для бутылочек и сосок сделана из материала, не содержащего бисфенола-А*

      Уникальный дизайн ручки и наконечника

      Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.

      Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки

      Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления

      Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок

      Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок благодаря мягким, плотным щетинкам.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Щеточку для бутылочек и сосок удобно мыть в посудомоечной машине.

      Подвесную щеточку удобно хранить

      Подвесную щеточку удобно хранить и сушить

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0—6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.

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