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Аксессуары для бутылочек
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.
Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ОльгаЛьвов
10/11/2017
Україна
Удобная щетка
Многофункциональная щетка прекрасно справляется с чисткой сосок и бутылочек.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF145/06 Щеточка для бутылочек и сосок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF145/06 Щеточка для бутылочек и сосок
Zirka07
10/11/2021
Україна
Продукція просто супер
Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму
Плюсы
За
Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Люсік
14/04/2019
Україна
Гарний дизайн, повна щетина
Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.