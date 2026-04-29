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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок
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SCF145/06
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Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
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