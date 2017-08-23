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  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

Больше не доступен

Philips AventПустышка Mini

SCF151/00

4.8
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
Пустышка Philips Avent Mini успокаивает малышей в возрасте до 2 месяцев. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Отлично подходит для новорожденных

Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

  • Подходит для новорожденных

  • 0—2 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 1 шт. в упаковке

Небольшое и легкое изделие для малышей

Небольшое и легкое изделие для малышей

Благодаря небольшому и легкому нагубнику пустышка Mini идеально подойдет для новорожденных в возрасте до 2 месяцев.

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/08/2017

Україна

Україна

Замечательная первая пустышка

Первыми пустышками у моего мужчинки были именно эти. Пустышки очень привлекательные внешне, мило смотрятся, ребенку комфортно было с ними. Пользовались чуть дольше, чем до 2х месяцев. Очень удобно что две аналогичные в комплекте - всегда есть сменка) Как плюс хочу отметить общедоступность, т.е. если вы потеряли - в ближайшей аптеке купить такие же проще простого и ребенок не заметит потери) Также радует то, что пустышки ортодонтические, без бисфенола! Рекомендую к использованию !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/01 Пустышка Mini

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/01 Пустышка Mini

25/06/2019

Україна

Україна

Стильна, якісна

Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/00 Міні-пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/00 Міні-пустушка

02/04/2019

Україна

Україна

Ідеально підходить для новонароджених.

Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/01 Міні-пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF151/01 Міні-пустушка

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Производитель года — 2014

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      4. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      5. Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам