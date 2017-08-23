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Больше не доступен
Подходит для новорожденных
0—2 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Благодаря небольшому и легкому нагубнику пустышка Mini идеально подойдет для новорожденных в возрасте до 2 месяцев.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
4.8
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
23/08/2017
Україна
Замечательная первая пустышка
Первыми пустышками у моего мужчинки были именно эти. Пустышки очень привлекательные внешне, мило смотрятся, ребенку комфортно было с ними. Пользовались чуть дольше, чем до 2х месяцев. Очень удобно что две аналогичные в комплекте - всегда есть сменка) Как плюс хочу отметить общедоступность, т.е. если вы потеряли - в ближайшей аптеке купить такие же проще простого и ребенок не заметит потери) Также радует то, что пустышки ортодонтические, без бисфенола! Рекомендую к использованию !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/01 Пустышка Mini
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/01 Пустышка Mini
Darya
25/06/2019
Україна
Стильна, якісна
Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/00 Міні-пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/00 Міні-пустушка
Galia91
02/04/2019
Україна
Ідеально підходить для новонароджених.
Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/01 Міні-пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF151/01 Міні-пустушка
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Производитель года — 2014
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
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