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Philips Avent Niplette™

Больше не доступен

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Philips AventNiplette™

SCF152/01

Philips Avent Niplette™

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 7 October 2021

Декларация соответствия ЕС - English (US)

  • PDF файл, 941.8 kB
  • 21 October 2020

Ответы на часто задаваемые вопросы

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