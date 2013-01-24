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    Philips Avent

    Niplette™

    SCF152/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
      -{discount-value}
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      Philips Avent Niplette™

      SCF152/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

      Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Niplette™

      Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

      Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

      Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

      Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Niplette™

      Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

      Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

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        Niplette™

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

        Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

        • Решение без операций
        • Для плоских или втянутых сосков
        • 1 Niplette и 2 вкладыша
        Устройство для плоских или втянутых сосков

        Устройство для плоских или втянутых сосков

        Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Niplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.

        Простая процедура

        Простая процедура

        Одной рукой чашечка удерживается над ареолой соска, после чего поршнем 5 мл из нее высасывается воздух, в результате чего сосок всасывается в чашечку. Всасыванием управляет пользователь, так что вы сможете самостоятельно управлять степенью всасывания. После вытягивания соска пользователь отделяет поршень от клапана и может продолжать заниматься обычными делами — корректор Niplette незаметен под бюстгальтером. При первом использовании рекомендуется максимальное всасывание соска*.

        Идеально до беременности или в течение первых 6 месяцев беременности

        Корректор Niplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по нескольку минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Niplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Niplette можно использовать с выбранной периодичностью.

        Клинически доказанные результаты

        Клинические исследования*, проведенные в отношении Niplette, доказали эффективность устройства в области коррекции формы соска вне зависимости от причины патологии (пубертатный период или операция по уменьшению груди). Все беременные женщины, участвовавшие в эксперименте, перестали испытывать проблемы с грудным вскармливанием. Полная коррекция достигается в среднем после 1–3 месяцев постоянного использования.

        Дополнительная информация

        Niplette не будет работать после полного поступления молока. К этому времени малыш должен привыкнуть к захвату соска.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • До беременности
          • 0–6 месяцев
          • Начало кормления грудью

        • В комплект входят:

          Сменные вкладыши для бюстгальтера
          2  шт.
          Вкладыши для бюстгальтера
          Одобрено дерматологами
          Niplette
          полипропилен

        • В комплект входят:

          Niplette
          1  шт.

        • Дизайн

          Естественная форма
          Да

        • Удобство использования

          Незаметны под одеждой
          Поршень для сброса вакуума

        • Функции

          Решение проблемы втянутых сосков
          Бережное всасывание

        • Легко чистится

          Мытье горячей мыльной водой
          Да

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            • McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Pages 46–49

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