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  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*
  • Для долгого и комфортного кормления грудью*

Больше не доступен

Philips AventНакладки на соски

SCF153/03

4.9
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Для долгого и комфортного кормления грудью*
Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с материнской грудью кожа к коже.
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Рекомендация мам номер один в мире1

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Удобный захват для малыша и бережный контакт с вашей кожей*

Для долгого и комфортного кормления грудью*

  • Тепло материнской груди при кормлении

  • Защита сосков от раздражения

  • Средние (21 мм)

  • 2 шт.

Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.

Созданы для устранения проблем с захватом

Созданы для устранения проблем с захватом

Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.

Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью

Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью

Накладки на соски созданы для более комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

17/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно

Дуже зручно для годування, не боляче Дівчата, спробуйте І сосочки не тріскають

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

16/11/2021

Україна

Україна

Супер!

Маю такі і просто задоволена,адже за допомогою них зручно дитині і мені не боляче

Плюсы

+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

15/11/2021

Україна

Україна

полезная вещь

Мне очень помогли наладить гв, так как у меня плоские соски и малыш не мог взять грудь

Плюсы

+

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. при плоских или втянутых сосках, чрезмерной чувствительности и болевых ощущениях при кормлении, проблемах с захватом у детей

      2. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      3. Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.