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Больше не доступен
Тепло материнской груди при кормлении
Защита сосков от раздражения
Средние (21 мм)
2 шт.
Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.
Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.
Накладки на соски созданы для более комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.
4.9
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vita19911
17/11/2021
Україна
Часть акции
Дуже зручно
Дуже зручно для годування, не боляче Дівчата, спробуйте І сосочки не тріскають
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
Kseniya5027125
16/11/2021
Україна
Часть акции
Супер!
Маю такі і просто задоволена,адже за допомогою них зручно дитині і мені не боляче
Плюсы
+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
Татя
15/11/2021
Україна
полезная вещь
Мне очень помогли наладить гв, так как у меня плоские соски и малыш не мог взять грудь
Плюсы
+
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF153/03 Накладка для сосків
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
при плоских или втянутых сосках, чрезмерной чувствительности и болевых ощущениях при кормлении, проблемах с захватом у детей
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
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