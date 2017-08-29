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Больше не доступен
Средние (21 мм)
2 шт.
Накладки на сосок Philips Avent предназначены исключительно для использования в случае воспаленных или потрескавшихся сосков; перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.
Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.
4.8
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
29/08/2017
Україна
Они спасли наше гв
Когда у сына стали активно резаться зубки, он систематично прикусывал-покусывал грудь во время кормления, в один момент случилось так, что он прокусил ее и поврежденная кожа никак не хотела заживать, при каждом следующем кормлении зубик вставал ровно в ту ранку и раздражал ее ещё сильнее. Встал вопрос о прекращении ГВ,а мне этого очень не хотелось, слышала много противоположных мнений о подобных насадках и все же решила попробовать. И не пожалела ни на минуту!!! Буквально за несколько дней при помощи накладок я вернулась в первоначальную целостную и радужную картинку. Малыш больше не кусался, т.к. ему через накладки нужно приложить больше усилий, чтоб получить необходимую порцию, те не будет кусаться- будет легче получить молоко)) на этом и договорились. Я рада, что они нас спасли от искуственного питания и однозначно рекомендую к использованию! Никаких посторонних запахов, удобно пользоваться и - самое главное- результат-то какой!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Накладки на соски
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Накладки на соски
АннаM
31/10/2019
Україна
рекомендую
есть такая проблема как плоский сосок, когда ребенок не может легко ухватить сосок при кормлении, то эти насадки были для меня решением этой проблемы. без проблем в использовании. смело могу рекомендовать.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска
Yanka777
06/07/2019
Україна
Моє спасіння)
Дорогі матусі, Хочу поділитись своїм досвідом у використанні даного, як я його назвала, грудного гаджету! Я вже два місяці мама і зараз в мене вже немає необхідності у використанні моїх накладок, але в свій час вони мене просто врятували; Нажаль ніхто мені з самих перших днів про них не сказав((( Саме тому, від початку вигодовування в мене були такі тріщини, що коли зціжувала молоко, нерідко воно ставало рожевим від крові((( Я просто плакала над дитиною кожного разу і вже планувала переводити на кормління сумішами. Коли пожалілась подругам і вуаля, мені порадили накладки! Якби не вони, ось вже як приблизно місяць, моє чадо харчувалось би сухим молоком з банки! Дякую Philips!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
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