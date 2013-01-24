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Для долгого кормления грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для долгого кормления грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Для долгого кормления грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для долгого кормления грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Накладки на соски
Цена магазина Philips
Итого:
Накладки на сосок Philips Avent предназначены исключительно для использования в случае воспаленных или потрескавшихся сосков; перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.
Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.
Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет ощущать тепло и запах материнской груди, а процесс сосания будет по-прежнему стимулировать выработку молока. Когда соски заживут, ребенок легко перейдет на кормление грудью без использования защитных накладок.
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