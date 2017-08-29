КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью
  • Для долгого кормления грудью

Больше не доступен

Philips AventНакладки на соски

SCF156/01

4.8
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Для долгого кормления грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Уход за грудью, защита сосков от раздражения

Для долгого кормления грудью

  • Средние (21 мм)

  • 2 шт.

Защита потрескавшихся и воспаленных сосков во время кормления

Накладки на сосок Philips Avent предназначены исключительно для использования в случае воспаленных или потрескавшихся сосков; перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Легкий захват для вашего малыша

Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.

Изготовлены из ультратонкого силикона, не имеют вкуса и запаха

Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

29/08/2017

Україна

Україна

Они спасли наше гв

Когда у сына стали активно резаться зубки, он систематично прикусывал-покусывал грудь во время кормления, в один момент случилось так, что он прокусил ее и поврежденная кожа никак не хотела заживать, при каждом следующем кормлении зубик вставал ровно в ту ранку и раздражал ее ещё сильнее. Встал вопрос о прекращении ГВ,а мне этого очень не хотелось, слышала много противоположных мнений о подобных насадках и все же решила попробовать. И не пожалела ни на минуту!!! Буквально за несколько дней при помощи накладок я вернулась в первоначальную целостную и радужную картинку. Малыш больше не кусался, т.к. ему через накладки нужно приложить больше усилий, чтоб получить необходимую порцию, те не будет кусаться- будет легче получить молоко)) на этом и договорились. Я рада, что они нас спасли от искуственного питания и однозначно рекомендую к использованию! Никаких посторонних запахов, удобно пользоваться и - самое главное- результат-то какой!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Накладки на соски

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Накладки на соски

31/10/2019

Україна

Україна

рекомендую

есть такая проблема как плоский сосок, когда ребенок не может легко ухватить сосок при кормлении, то эти насадки были для меня решением этой проблемы. без проблем в использовании. смело могу рекомендовать.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска

06/07/2019

Україна

Україна

Моє спасіння)

Дорогі матусі, Хочу поділитись своїм досвідом у використанні даного, як я його назвала, грудного гаджету! Я вже два місяці мама і зараз в мене вже немає необхідності у використанні моїх накладок, але в свій час вони мене просто врятували; Нажаль ніхто мені з самих перших днів про них не сказав((( Саме тому, від початку вигодовування в мене були такі тріщини, що коли зціжувала молоко, нерідко воно ставало рожевим від крові((( Я просто плакала над дитиною кожного разу і вже планувала переводити на кормління сумішами. Коли пожалілась подругам і вуаля, мені порадили накладки! Якби не вони, ось вже як приблизно місяць, моє чадо харчувалось би сухим молоком з банки! Дякую Philips!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.