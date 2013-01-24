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    Philips Avent

    Накладки на соски

    SCF156/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Для долгого кормления грудью Для долгого кормления грудью Для долгого кормления грудью
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      Philips Avent Накладки на соски

      SCF156/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Накладки на соски

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Накладки на соски

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

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        Накладки на соски

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для долгого кормления грудью

        Уход за грудью, защита сосков от раздражения

        • Средние (21 мм)
        • 2 шт.

        Защита потрескавшихся и воспаленных сосков во время кормления

        Накладки на сосок Philips Avent предназначены исключительно для использования в случае воспаленных или потрескавшихся сосков; перед применением проконсультируйтесь с врачом.

        Легкий захват для вашего малыша

        Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.

        Изготовлены из ультратонкого силикона, не имеют вкуса и запаха

        Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.

        Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

        Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет ощущать тепло и запах материнской груди, а процесс сосания будет по-прежнему стимулировать выработку молока. Когда соски заживут, ребенок легко перейдет на кормление грудью без использования защитных накладок.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0—6 месяцев
          Великобритания
          Да

        • Материал

          Накладки на соски
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон

        • В комплект входят:

          Стандартная накладка на сосок
          2  шт.

        • Дизайн

          Малыш может ощущать кожу матери
          Да
          Малыш может чувствовать запах кожи матери
          Да

        • Удобство использования

          Способствуют заживлению сосков без прерывания грудного вскармливания
          Да

        • Функции

          Легкий захват соски
          Ультратонкий силикон

        • Вес и габариты

          Диаметр
          21  миллиметра

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