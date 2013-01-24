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    Philips Avent

    Соски Freeflow

    SCF172/22
    Avent
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    Avent
    • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
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      Philips Avent Соски Freeflow

      SCF172/22
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        Соски Freeflow

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

        Дополнительные вентиляционные отверстия помогают коже дышать

        • Полное спокойствие и ощущение свежести
        • 6–18 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

        Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

        Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

        Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

        Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

        Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

        Ручка для безопасности и удобства

        Ручка для безопасности и удобства

        Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

        Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

        Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

        Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка Freeflow
          2  шт.

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
            • Производитель года — 2014

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