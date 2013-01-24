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    Philips Avent

    Пустышка серии Classic

    SCF182/12
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Создано для комфортного ежедневного использования Создано для комфортного ежедневного использования Создано для комфортного ежедневного использования
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      Philips Avent Пустышка серии Classic

      SCF182/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создано для комфортного ежедневного использования

      Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Пустышка серии Classic

      Создано для комфортного ежедневного использования

      Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Создано для комфортного ежедневного использования

      Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Пустышка серии Classic

      Создано для комфортного ежедневного использования

      Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка серии Classic

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создано для комфортного ежедневного использования

        Цветная пустышка с изображением зверей

        • Для комфорта и спокойствия
        • 0–6 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

        9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

        У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

        Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

        Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

        Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

        Ручка для безопасности и удобства

        Ручка для безопасности и удобства

        Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

        Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

        Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

        Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка серии Classic
          2  шт.

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Производитель года 2014
            • Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам
            • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

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