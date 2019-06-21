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Больше не доступен
Цельная, силиконовая
3–18 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.
Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF194/05 Пустушка Soothie
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF194/05 Пустушка Soothie
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Данная пустышка обладает соской той же формы и изготовлена из того же материала, что и модель для США, — отличие заключается только в форме нагубника.