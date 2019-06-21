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Все серии

  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

Больше не доступен

Philips AventПустышка Soothie Shapes

SCF194/04

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Мягкий медицинский силикон

Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

  • Цельная, силиконовая

  • 3–18 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Распространяются в больницах США

Распространяются в больницах США

Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.

Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF194/05 Пустушка Soothie

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF194/05 Пустушка Soothie

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      2. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      3. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      4. Данная пустышка обладает соской той же формы и изготовлена из того же материала, что и модель для США, — отличие заключается только в форме нагубника.