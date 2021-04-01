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Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
пустышка ultra soft
Итого:
Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша
Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.
Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.
Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.
Ультрамягкий дорожный чехол выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
В комплект входят:
Аксессуары в комплекте
Гигиеничность
Безопасность
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