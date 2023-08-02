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  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки

Philips Avent Natural ResponseОбучающая чашка

SCF263/61

5
| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогите малышу научиться пить из чашки
Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Помогите малышу научиться пить из чашки

  • 1 чашка

  • 150 мл

  • С 6 мес.

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/08/2023

Україна

Україна

Хороша пляшечка

Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

20/05/2023

Україна

Україна

Дитина швидко почала пити самостійно

Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

11/05/2023

Україна

Україна

надзвичайно зручна пляшечка

завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011