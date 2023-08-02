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1 чашка
150 мл
С 6 мес.
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
5.0
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Marta424
02/08/2023
Україна
Хороша пляшечка
Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Kati2000
20/05/2023
Україна
Часть акции
Дитина швидко почала пити самостійно
Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Pokka
11/05/2023
Україна
Часть акции
надзвичайно зручна пляшечка
завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011