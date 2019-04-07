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Больше не доступен
SCF271/20
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).
Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанию горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.
Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.
4.0
из 5
2
Отзывы
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Віталій Б
07/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Малий стерилізатор для великої мікрохвильовки
Обрав цю модель через найкращу заявлену швидкість роботи (2 хвилини) й час зберігання стерилізованих речей (24 години). Проте на практиці все трохи не так. У нашій мікрохвильовці стерилізація триває 4 хвилини, ще мінімум 2 хвилини треба на остигання. Якщо стерилізатор залишити на добу, то речі в ньому весь цей час стоять мокрі, в конденсаті. Іще, нажаль, стерилізатор не підійшов за габаритами до мікрохвильовки, дуже складно ставити й доставати. Всередині нього ніби багато яток, але вони трохи замалі для сучасних контейнерів і деталей молоковідсмоктувача Philips, тож непросто все вмістити.
Плюсы
простий механізм, швидкість стерилізації, мобільність
Минусы
розміри
Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.