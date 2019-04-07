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Больше не доступен

Philips AventСтерилизатор для СВЧ-печи

SCF271/20

4
| (2) Отзывы
Быстро и удобно
Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent SCF271/20 для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

Быстро и удобно

Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).

Боковые ручки надежно закрывают крышку

Боковые ручки надежно закрывают крышку

Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанию горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.

Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

4
2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

07/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Малий стерилізатор для великої мікрохвильовки

Обрав цю модель через найкращу заявлену швидкість роботи (2 хвилини) й час зберігання стерилізованих речей (24 години). Проте на практиці все трохи не так. У нашій мікрохвильовці стерилізація триває 4 хвилини, ще мінімум 2 хвилини треба на остигання. Якщо стерилізатор залишити на добу, то речі в ньому весь цей час стоять мокрі, в конденсаті. Іще, нажаль, стерилізатор не підійшов за габаритами до мікрохвильовки, дуже складно ставити й доставати. Всередині нього ніби багато яток, але вони трохи замалі для сучасних контейнерів і деталей молоковідсмоктувача Philips, тож непросто все вмістити.

Плюсы

простий механізм, швидкість стерилізації, мобільність

Минусы

розміри

Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Этот отзыв про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 