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Philips Avent Express Электрический стерилизатор
Больше не доступен
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SCF274/26
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Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Где я могу найти руководство по эксплуатации для моего предыдущего микроволнового стерилизатора?
Когда следует прекращать стерилизацию?
Как долго элементы остаются стерильными после завершения цикла стерилизации?
Допустимо ли стерилизовать в данном устройстве другие изделия или изделия сторонних производителей?
Где можно приобрести лимонную кислоту?
Щеточка для бутылочек и сосок
Стерилизатор выключается через 2-3 минуты после начала цикла. Свидетельствует ли это о наличии неисправности?
Бутылочки Avent серии Natural не помещаются в стерилизатор Philips
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