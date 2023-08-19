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Стерилизатор с функцией сушки
Premium
С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.
Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.
Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.
5.0
из 5
14
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анастасія56
19/08/2023
Україна
Чудовий виріб
Довго наважувались чи потрібен він нам, але зараз дуже економить час. Простий у використанні, рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
Матартар
18/08/2023
Україна
Зручний у використанні
Стерилізатор доволі місткий, легко збирати-розбирати. Задоволена функцією сушіння, хвилин 40 і все готове до використання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
Aquariuss
16/08/2023
Україна
Абсолютно необхідна річ
Користуюся вже з другою дитиною. Вічний, якісний і корисний. Вбереже дитину від зайвих бактерій.
Плюсы
Якісний, корисний
Минусы
Нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.
Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке