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  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение
  • Стерилизация, сушка и хранение

Philips AventСтерилизатор

SCF293/00

5
| (14) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Стерилизация мощным потоком пара, сушка фильтрованным воздухом

Стерилизация, сушка и хранение

  • Стерилизатор с функцией сушки

  • Premium

Попрощайтесь с вредными бактериями

Попрощайтесь с вредными бактериями

С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.

Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.

Создан для устранения неприятных запахов

Создан для устранения неприятных запахов

Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

14

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/08/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Довго наважувались чи потрібен він нам, але зараз дуже економить час. Простий у використанні, рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

18/08/2023

Україна

Україна

Зручний у використанні

Стерилізатор доволі місткий, легко збирати-розбирати. Задоволена функцією сушіння, хвилин 40 і все готове до використання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

16/08/2023

Україна

Україна

Абсолютно необхідна річ

Користуюся вже з другою дитиною. Вічний, якісний і корисний. Вбереже дитину від зайвих бактерій.

Плюсы

Якісний, корисний

Минусы

Нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF293/00 Стерилізатор

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.

      2. Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке