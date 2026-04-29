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Philips Avent Стерилизатор
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Все (8)
Безопасно ли использовать стерилизатор Philips Avent для детских предметов?
Как очищать стерилизатор Philips Avent?
Почему вода закипает только на одной стороне нагревательной пластины стерилизатора Philips?
Сколько воды заливать в стерилизатор Philips Avent?
Стерилизатор Avent: удаление белого/коричневого налета
Вещи остались влажными после сушки.
Стерилизатор Philips Avent перестал работать
Индикатор на стерилизаторе Philips Avent не загорается
На нагревательной пластине стерилизатора Avent появились белые/коричневые пятна
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