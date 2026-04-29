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Philips Avent Пустышка ultra air
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
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