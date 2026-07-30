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Больше не доступен
SCF348/11
Плюшевая игрушка с пустышкой ultra soft
0 мес.+
Ортодонтические, без бисфенола-А
1 игрушка snuggle и 1 пустышка 0–6 мес.
Больше никаких поисков! Плюшевая игрушка позволяет легко находить пустышку.
Малыши точно оценят комфортные объятия с плюшевыми животными. Игрушки изготовлены из мягкой ткани и имеют немного утяжеленные лапы, чтобы пустышка никогда не потерялась.
Плюшевая игрушка животного совместима со всеми пустышками Philips Avent. Это позволяет легко выбирать подходящие изделия для вашего ребенка.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
В США в ходе тестов с участием покупателей (112 мам, 2016 год) 96 % мам подтвердили, что нагубник оставляет меньше следов на коже и меньше вызывает раздражение.
Тесты с участием покупателей (США, 2016–2017 гг.) показали, что в среднем 98 % малышей принимают соску с бархатистой поверхностью, используемую в пустышках серии ultra air и ultra soft
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития