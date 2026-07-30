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  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия
  • Самые комфортные объятия

Больше не доступен

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/11

Самые комфортные объятия
Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

В комплект входит пустышка ultra soft

Самые комфортные объятия

  • Плюшевая игрушка с пустышкой ultra soft

  • 0 мес.+

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 1 игрушка snuggle и 1 пустышка 0–6 мес.

Помогает вам и ребенку находить пустышку

Помогает вам и ребенку находить пустышку

Больше никаких поисков! Плюшевая игрушка позволяет легко находить пустышку.

Малыши точно оценят комфортные объятия

Малыши точно оценят комфортные объятия

Малыши точно оценят комфортные объятия с плюшевыми животными. Игрушки изготовлены из мягкой ткани и имеют немного утяжеленные лапы, чтобы пустышка никогда не потерялась.

Плюшевая игрушка совместима со всеми пустышками Philips Avent

Плюшевая игрушка совместима со всеми пустышками Philips Avent

Плюшевая игрушка животного совместима со всеми пустышками Philips Avent. Это позволяет легко выбирать подходящие изделия для вашего ребенка.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. В США в ходе тестов с участием покупателей (112 мам, 2016 год) 96 % мам подтвердили, что нагубник оставляет меньше следов на коже и меньше вызывает раздражение.

      2. Тесты с участием покупателей (США, 2016–2017 гг.) показали, что в среднем 98 % малышей принимают соску с бархатистой поверхностью, используемую в пустышках серии ultra air и ultra soft

      3. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      4. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      5. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития