Самые комфортные объятия

Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки.