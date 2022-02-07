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Все серии

  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать

Philips Avent ultra airСоска

SCF349/24

4
| (4) Отзывы
Позволяет коже малыша дышать
Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Она оснащена сверхпрочной соской для растущих зубов и развивающихся десен. Доступна в разных цветах и стилях.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Пустышка для малышей, у которых прорезаются зубы

Позволяет коже малыша дышать

  • Сверхплотная соска

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

  • 18 мес.+

Позволяет коже малыша дышать

Позволяет коже малыша дышать

Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

Сверхплотная соска

Сверхплотная соска

Сверхплотная соска создана с учетом естественной формы неба, зубов и десен.

Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

4

Отзывы

4
3
2

07/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Шикарная соска по всем параметрам.

Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка

29/10/2021

Україна

Україна

Ці пустушки просто пушка

Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка

11/08/2020

Україна

Україна

Пустышка с хорошего материала

Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.

Плюсы

Граний дизайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.