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Philips Avent Pacifier ultra air
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SCF349/47
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
Как стерилизовать пустышку Philips Avent?
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